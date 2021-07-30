В Украине продлят карантин, - Минздрав

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что карантин в стране будет продлен. На сколько времени его продлят, он не сообщил.
Об этом сообщает РБК-Украина, cсылаясь на его заявление в эфире "Сніданку з 1+1".
Кузин отметил, что есть области, в которых ухудшается COVID-статистика. Это районы Луганской, Донецкой, Харьковской, Львовской областей, но Киев сюда не входит, уточнил он.
"По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен", - заявил Кузин.
Напомним, Кабмин изменил условия работы школ во время карантина.
Ранее Кузин заявил, что сегодня нет тенденции для выхода Украины из "зеленой" зоны адаптивного карантина.