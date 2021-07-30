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В Украине продлят карантин, - Минздрав

Автор: Анастасия Рокитна

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что карантин в стране будет продлен. На сколько времени его продлят, он не сообщил.

Об этом сообщает РБК-Украина, cсылаясь на его заявление в эфире "Сніданку з 1+1".

Кузин отметил, что есть области, в которых ухудшается COVID-статистика. Это районы Луганской, Донецкой, Харьковской, Львовской областей, но Киев сюда не входит, уточнил он.

"По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен", - заявил Кузин.

Напомним, Кабмин изменил условия работы школ во время карантина.

Ранее Кузин заявил, что сегодня нет тенденции для выхода Украины из "зеленой" зоны адаптивного карантина.

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