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В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Фото: Рада продлила военное положение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада снова продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине. Они продлятся по меньшей мере еще 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

Сегодня парламент принял законопроект №7664 о продлении военного положения, а также законопроект №7665 о продлении срока проведения общей мобилизации.

Оба документа поддержали 328 народных депутатов.

Таким образом военное положение и мобилизацию продлили еще на 90 дней после 23 августа, то есть до 21 ноября 2022 года.

Режим военного положения

Во время действия военного положения в стране могут быть такие запреты и ограничения на:

  • передвижения (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);
  • право на труд и предпринимательскую деятельность;
  • право на тайну переписки и телефонных разговоров;
  • право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;
  • проведение выборов и референдумов.

Всеобщая мобилизация

Объемы и очередность мобилизации в Украине определяет Генеральный штаб ВСУ.

Призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат следующие категории военнообязанных:

  • те, кто был забронирован на период мобилизации и на военное время;
  • те, кто был признан медкомиссией временно негодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);
  • мужчины и женщины, на содержании которых находится трое и более детей до 18 лет;
  • мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей в возрасте до 18 лет;
  • мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
  • мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);
  • мужчины и женщины, которые воспитывают совершеннолетнего (18-23 лет) ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
  • мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями и воспитывают детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (в возрасте до 18 лет);
  • те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, которые нуждаются в заботе (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);
  • народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым.

Также во время военного положения не могут мобилизовать:

  • соискателей профессионального и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной формам получения образования;
  • научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогических работников учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
  • женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продолжении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

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мобилизация в УкраинеВоенное положение