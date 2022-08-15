В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Верховная рада снова продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине. Они продлятся по меньшей мере еще 90 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.
Сегодня парламент принял законопроект №7664 о продлении военного положения, а также законопроект №7665 о продлении срока проведения общей мобилизации.
Оба документа поддержали 328 народных депутатов.
Таким образом военное положение и мобилизацию продлили еще на 90 дней после 23 августа, то есть до 21 ноября 2022 года.
Режим военного положения
Во время действия военного положения в стране могут быть такие запреты и ограничения на:
передвижения (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);
право на труд и предпринимательскую деятельность;
право на тайну переписки и телефонных разговоров;
право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;
проведение выборов и референдумов.
Всеобщая мобилизация
Объемы и очередность мобилизации в Украине определяет Генеральный штаб ВСУ.
Призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат следующие категории военнообязанных:
те, кто был забронирован на период мобилизации и на военное время;
те, кто был признан медкомиссией временно негодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);
мужчины и женщины, на содержании которых находится трое и более детей до 18 лет;
мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей в возрасте до 18 лет;
мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);
мужчины и женщины, которые воспитывают совершеннолетнего (18-23 лет) ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями и воспитывают детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (в возрасте до 18 лет);
те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, которые нуждаются в заботе (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);
народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым.
Также во время военного положения не могут мобилизовать:
соискателей профессионального и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной формам получения образования;
научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогических работников учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.