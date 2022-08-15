В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Сегодня парламент принял законопроект №7664 о продлении военного положения, а также законопроект №7665 о продлении срока проведения общей мобилизации.

Оба документа поддержали 328 народных депутатов.

Таким образом военное положение и мобилизацию продлили еще на 90 дней после 23 августа, то есть до 21 ноября 2022 года.

Режим военного положения

Во время действия военного положения в стране могут быть такие запреты и ограничения на:

передвижения (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);

право на труд и предпринимательскую деятельность;

право на тайну переписки и телефонных разговоров;

право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;

проведение выборов и референдумов.

Всеобщая мобилизация

Объемы и очередность мобилизации в Украине определяет Генеральный штаб ВСУ.

Призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат следующие категории военнообязанных:

те, кто был забронирован на период мобилизации и на военное время;

те, кто был признан медкомиссией временно негодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

мужчины и женщины, на содержании которых находится трое и более детей до 18 лет;

мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);

мужчины и женщины, которые воспитывают совершеннолетнего (18-23 лет) ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями и воспитывают детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (в возрасте до 18 лет);

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, которые нуждаются в заботе (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым.

Также во время военного положения не могут мобилизовать: