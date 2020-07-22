Адаптивный карантин в Украине продлили еще на месяц, но с изменениями

Кабинет министров Украины в среду, 22 июля, принял решение о продлении карантина в Украине до 31 августа. Соответствующее постановление разработало Министерство здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ приняли с доработкой в один день.

"Это новое постановление, которое предлагается применить с 1 августа по 31 августа по территории Украины ... Устанавливается зеленый, желтый, красный или оранжевый уровень опасности (в связи с эпидемией, - ред.)", - отметил глава Минздрава Максим Степанов.

Министр здравоохранения добавил, что при обозначении уровня опасности на "зеленом", "желтом", "красном" или "оранжевом" уровне будут учитываться четкие индикаторы нескольких критериев.

"Регионы, которые находятся в зеленой зоне постоянно - не требуют вмешательства. Желтый - это такая буферная зона. Или еще оранжевая и красная (зоны, - ред.). Эти критерии разработаны на основе нашего опыта и на основе опыта наших иностранных партнеров", - сказал Степанов.

Отметим, глава Минздрава Максим Степанов в интервью РБК-Украина анонсировал, что Минздрав готовил проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.

Кроме того, наши источники сообщали, что на этой неделе Кабинет министров рассмотрит соответствующее решение.

Также РБК-Украина писало, что адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года - до 2022.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 нет ни в Украине, ни где-либо в мире.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 22 июля в Украине фиксируют резкий рост числа новых случаев коронавируса, за сутки заразились еще 829 людей.