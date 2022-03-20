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В Украине приостановлена деятельность ОПЗЖ и ряда других партий: полный список

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о приостановлении деятельности ОПЗЖ и ряда других партий. Решение принял СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение президента.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно:

  • "Оппозиционная платформа – За життя";
  • "Партия Шария";
  • "Наши";
  • "Оппозиционный блок";
  • "Левая оппозиция";
  • "Союз левых сил";
  • "Государство";
  • "Прогрессивная социалистическая партия Украины";
  • "Социалистическая партия Украины";
  • "Социалисты";
  • "Блок Владимира Сальдо".

"Военное время очень хорошо показывает мизерность тех, кто пытается поставить собственные амбиции выше, чем интересы государства. Кто-то прячется в тылу, но делает вид, что заботится об обороне. Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию не будет иметь успеха, но получит жесткий ответ", - заявил Зеленский.

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