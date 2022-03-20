В Украине приостановлена деятельность ОПЗЖ и ряда других партий: полный список

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о приостановлении деятельности ОПЗЖ и ряда других партий. Решение принял СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение президента.

"Военное время очень хорошо показывает мизерность тех, кто пытается поставить собственные амбиции выше, чем интересы государства. Кто-то прячется в тылу, но делает вид, что заботится об обороне. Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию не будет иметь успеха, но получит жесткий ответ", - заявил Зеленский.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно:

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