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В Украине предупредили об чрезвычайном уровене пожарной опасности

Новости » Общество     21.05.2020 - 11:46
В Украине предупредили об чрезвычайном уровене пожарной опасности
Фото: лесной пожар (УНИАН)

Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров

Сегодня, 21 мая, по данным Укргидрометцентра в Украине наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Чрезвычайный уровень наблюдается в большинстве восточных районов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров.

Напомним, погода в Украине ухудшится 21-23 мая. В западных и северных областях ожидаются ночные заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов.

Также РБК-Украина сообщало, что погода в Украине на 21 мая будет комфортной, отойдут дожди, а температура воздуха будет колебаться от +15 до +18. В западных, северных и центральных областях сегодня сухо и без осадков. На востоке будут дожди в Донецкой и Запорожской областях. А также на юге страны будут осадки.

Вместе с тем, сообщалось, что в результате вчерашней непогоды в Киеве ветер повалил около 40 деревьев.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины УкраинапожаругрозыспасателиПогода
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