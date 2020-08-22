В Украине предупредили об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни

В субботу, 22 августа, в Украине ухудшится погода. Ожидаются дожди с грозами, сильные порывы ветра, а также чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, скорость ветра местами составит до 20 метров за секунду.

"По информации Укргидрометцентра, 22 августа ночью в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, днем в юго-восточных, Днепропетровской областях и в Крыму грозы, при грозах шквалы 15-20 м/с, местами значительные дожди. (I уровень опасности, желтый). 21-25 августа в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, какой будет погода в эти выходные.

Также РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.