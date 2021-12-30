В Украине в праздничные дни полиция усилит контроль на дорогах

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, полиция будет взаимодействовать с органами местного самоуправления, дорожными и коммунальными организациями и подразделениями ГСЧС для оказания необходимой помощи участникам дорожного движения во время сложных погодных условий.

Особое внимание обратят на выявление и недопущение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения. Такие нарушения наиболее частые во время праздников.

Кроме того, патрульные будут обеспечивать сопровождение организованных групп детей.