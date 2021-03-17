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В Украине появятся центры креативной экономики: для чего они необходимы

Новина українською → Украина, Среда 17 марта 2021 15:49
В Украине появятся центры креативной экономики: для чего они необходимы Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине появятся центры креативной экономики. Кабинет министров сегодня утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для их создания.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Создание центров креативной экономики позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и будет способствовать развитию бизнеса в креативном секторе экономики", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Указано, что центры будут стимулировать повышение экономической активности в регионах, культивировать smart-предпринимательство и способствовать снижению безработицы и эмиграции молодежи.

Они будут включать создание лабораторий, ІТ-школы, микропроизводство, креативные пространства для обучения и коворкинга.

"В государственном бюджете на 2021 год на создание Центров предусмотрено более 110 млн гривен. Средства будут направлены, в частности на строительство (новое, реконструкция или капитальный ремонт) зданий, в которых будут создаваться центры креативной экономики, а также на изготовление проектной документации", - информируют в Кабмине.

Напомним, ранее Чернышев анонсировал новое разделение территории Украины на десять функциональных зон. Области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленных границ.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал завершить реформу децентрализации и назвал три ключевые задачи на пути к этому.

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