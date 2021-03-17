В Україні з'являться центри креативної економіки: для чого вони необхідні

В Україні з'являться центри креативної економіки. Кабінет міністрів сьогодні затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для їх створення.

"У державному бюджеті на 2021 рік на створення Центрів передбачено понад 110 млн гривень. Кошти будуть спрямовані, зокрема на будівництво (нове, реконструкцію чи капітальний ремонт) будівель, в яких створюватимуться центри креативної економіки, а також на виготовлення проектної документації", - інформують у Кабміні.

Вони включатимуть створення лабораторій, ІТ-школи, мікровиробництво, креативні простори для навчання та коворкінгу.

Вказано, що центри стимулюватимуть підвищення економічної активності в регіонах, культивуватимуть smart-підприємництво та сприятимуть зниженню безробіття та еміграції молоді.

"Створення центрів креативної економіки дозволить підвищити інвестиційну привабливість регіону та сприятиме розвитку бізнесу у креативному секторі економіки", - зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Нагадаємо, раніше Чернишов анонсував новий поділ території України на десять функціональних зон. Області розділять по схожості соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів.

Як писало РБК-Україна, в кінці лютого президент України Володимир Зеленський закликав завершити реформу децентралізації і назвав три ключові завдання на шляху до цього.