ru ua
Пн, 03 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине появятся новые нацпарки

Новина українською →
Понедельник 03 января 2022 17:22
В Украине появятся новые нацпарки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине появятся несколько новых национальных парков. Речь идет о "Холодном Яре", "Пуще Радзивилла" и "Куяльнике".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Для создания национальных парков будут переданы около 40 тысяч гектаров земель государственной собственности.

Подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским предусматривают также расширение границ нескольких природоохранных объектов.

В частности, предусматривается создание национального парка "Холодный Яр" на территории Черкасской области. В его состав из госсобственности должны передать в постоянное пользование 6,8 тысячи гектаров земель.

Кроме того, в Украине появится природный парк "Куяльницкий", который должен быть размещен на территории Березовского и Одесского районов Одесской области. На нужды парка выделят 10,8 тысяч гектаров госземель.

Также на территории Сарненского района Ровенской области создадут национальный парк "Пуща Радзивилла". В его состав должны включить 24 тысячи гектаров земель госзначения.

Все три вновь созданных объекта будут находиться в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Предотвратить нападение РФ. Байден поговорил с Путиным и Зеленским: итоги
Предотвратить нападение РФ. Байден поговорил с Путиным и Зеленским: итоги
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году