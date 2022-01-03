В Украине появятся новые нацпарки

В Украине появятся несколько новых национальных парков. Речь идет о "Холодном Яре", "Пуще Радзивилла" и "Куяльнике".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

Для создания национальных парков будут переданы около 40 тысяч гектаров земель государственной собственности.

Подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским предусматривают также расширение границ нескольких природоохранных объектов.

В частности, предусматривается создание национального парка "Холодный Яр" на территории Черкасской области. В его состав из госсобственности должны передать в постоянное пользование 6,8 тысячи гектаров земель.

Кроме того, в Украине появится природный парк "Куяльницкий", который должен быть размещен на территории Березовского и Одесского районов Одесской области. На нужды парка выделят 10,8 тысяч гектаров госземель.

Также на территории Сарненского района Ровенской области создадут национальный парк "Пуща Радзивилла". В его состав должны включить 24 тысячи гектаров земель госзначения.

Все три вновь созданных объекта будут находиться в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.