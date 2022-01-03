В Україні з'являться нові нацпарки

В Україні з'являться кілька нових національних парків. Йдеться про "Холодний Яр", "Пущу Радзивілла" і "Куяльник".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента .

Для створення національних парків будуть передані близько 40 тисяч гектарів земель державної власності.

Підписані президентом України Володимиром Зеленським передбачають також розширення меж кількох природоохоронних об'єктів.

Зокрема, передбачається створення національного парку "Холодний Яр" на території Черкаської області. До його складу з держвласності повинні передати в постійне користування 6,8 тисячі гектарів земель.

Крім того, в Україні з'явиться природний парк "Куяльницький", який має бути розміщений на території Березівського та Одеського районів Одеської області. На потреби парку виділять 10,8 тисячі гектарів держземель.

Також на території Сарненського району Рівненської області створять Національний парк "Пуща Радзивілла". До його складу повинні включити 24 тисячі гектарів земель держзначення.

Всі три новостворених об'єкти перебуватимуть у сфері управління Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.