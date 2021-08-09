В Украине появится ветеранский фонд: что это значит

По ее словам, это будет государственное учреждение, которое будет финансироваться как из бюджета, так и за счет госгарантий привлекать международную техническую помощь и донорскую помощь как из Украины, так и из-за рубежа.

Этот фонд будет под разные программы:

развития бизнес-стартапов для ветеранов,

развития инициатив гражданского общества.

Также это будет касаться реабилитации и других направлений.

"Принято постановление, планом действий правительства предусмотрено создание фонда уже в следующем году", - сообщила министр.

Одно из важных направлений - развитие ветеранского бизнеса.

"Когда мы увидели, что производят наши ветераны на недавнем ветеранском форуме, мы разработали бренд "Создано защитниками". Инициатива такая: пообщаться с ведущими операторами торговых розничных сетей, чтобы они у себя выставляли отдельно крафтовую ветеранскую продукцию, как выставляют отдельно органическую еду, например", - сообщила Лапутина.