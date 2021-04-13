В Украине появится цифровой банк для бизнеса

Совет клиентов сформирован из действующих ФЛП, которые представляют разные сферы деятельности и регионы Украины.

Как сообщает пресс-служба, в совет вошли предприниматели из 14 областей, представляющие такие отрасли, как IT, HoReCa, ритейл, строительство, розничная продажа, реклама и маркетинг, туристические услуги, производство, консалтинг, сфера бытового обслуживания (ремонт, клининг, бьюти-услуги).

Аналитика заявок показала, что регистрация проходит очень активно, но при этом мужчин-предпринимателей регистрируется больше, чем женщин. Поэтому было принято решение продлить набор женщин-предпринимательниц в Customer Board.

"Мы сформировали Customer Board, чтобы получить максимально широкую обратную связь. Но мы обратили внимание, что на данном этапе у нас всего 15% женщин-предпринимательниц, поэтому принимаем решение продлить набор женщин в наш совет клиентов до 19 апреля. Подать заявку на участие можно на сайте проекта NEOBANK для бизнеса", - сообщила основательница финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

По ее словам, задача совета клиентов заключается в том, чтобы банк протестировали представители реального бизнеса.

"При подаче заявки в Customer Board, помимо контактных данных, мы просили указать ИНН предпринимателя и дать ссылку на страницу в Facebook, так как участников совета мы пригласим в закрытую группу и нам важно, чтобы они были активны в этой соцсети. По ИНН мы проверяли, зарегистрирован ли человек как ФЛП, какие у него коды КВЭД, ведь наша задача в том, чтобы NEOBANK попробовали использовать представители реального бизнеса. Мы с командой волнуемся, это наша первая MVP-версия. Очень надеемся на понимание и терпение наших первых клиентов, если будут встречаться баги и недоразумения. Благодаря обратной связи мы быстро все исправим", - рассказала СЕО финтех-компании NЕО.РRО Маргарита Побилец.

В качестве преференций участники Customer Board получат возможность обслуживания счетов без абонплаты, без комиссии при переводах контрагентам в другие банки и уплате налогов, а также примут участие в золотой реферальной программе, получат приглашения на закрытые мероприятия и нетворкинг с разработчиками и партнерами проекта, подарки от банка.

Пользователи, которые подавали заявку в Customer Board, но не стали его участниками, получили приглашение открыть счет в банке сразу же после официального запуска по специальному предложению - без абонплаты до конца года.

Тарифы и условия, которые будут действовать после официального запуска для всех клиентов, будут озвучены позже.