В Украине появится рынок мусора: в Кабмине работают над законом

В Украине появится рынок мусора. В Кабинете министров работают над соответствующим законопроектом.

По его словам, Украине крайне необходимо принять новый рамочный закон, чтобы установить цивилизованные правила обращения с отходами.

Стрелец подчеркнул, что на сегодня в стране ежегодно образуется:

около 6 млн тонн бытовых отходов;

сотни миллионов тонн промышленных отходов, занимающих значительную часть территории и приводящих к нерациональному использованию земель;

около 550 тыс. тонн опасных отходов.

На сегодня из более чем 200 лицензиатов, осуществляющих операции с опасными отходами, фактически лишь около 30 имеют установки, реально готовые сжигать отходы. Значительное же количество недобросовестных субъектов только демпингуют цены на рынке. Подчеркивается, что вместо утилизации опасные отходы попадают на свалки или в лесополосе.

"Пока этот рынок будет в таком состоянии, мы не сможем обеспечить реальную нормальную экологически безопасную утилизацию отходов. Именно поэтому Минприроды со стейкхолдерами адвокатирует новый рамочный закон, который позволит установить цивилизованные правила", - сказал Стрелец.

Закон вводит иерархию управления отходами, где высокими звеньями является предотвращение их образования и повторное использование. Также расширяется ответственность производителя.

"Для того, чтобы, например, уменьшить количество пластика, не достаточно лишь организовать раздельный сбор отходов. Во всех европейских странах уже много лет действует расширенная ответственность производителя. Это та модель, которая должна быть введена на территории Украины", - отметил замминистра.