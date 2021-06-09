В Україні з'явиться ринок сміття: в Кабміні працюють над законом
В Україні з'явиться ринок сміття. У Кабінеті міністрів працюють над відповідним законопроектом.
Про це повідомив замміністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Екологія".
За його словами, Україні вкрай потрібно прийняти новий рамковий закон, щоб встановити цивілізовані правила поводження з відходами.
Стрілець підкреслив, що на сьогодні в країні щороку утворюється:
- близько 6 млн тонн побутових відходів;
- сотні мільйонів тонн промислових відходів, що займають значну частину території та призводять до нераціонального використання земель;
- близько 550 тис. тонн небезпечних відходів.
На сьогодні із понад 200 ліцензіатів, які здійснюють операції з небезпечними відходами, фактично лише близько 30 мають установки, що реально готові спалювати відходи. Значна ж кількість недобросовісних суб’єктів лише демпінгують ціни на ринку. Підкреслюється, що замість утилізації небезпечні відходи потрапляють на звалища або у лісосмуги.
"Поки цей ринок буде в такому стані, ми не зможемо забезпечити реальну нормальну екологічно безпечну утилізацію відходів. Саме тому Міндовкілля із стейкхолдерами адвокатує новий рамковий закон, який дозволить встановити цивілізовані правила", - сказав Стрілець.
Закон запроваджує ієрархію управління відходами, де найвищими ланками є запобігання їх утворенню та повторне використання. Також розширюється відповідальність виробника.
"Для того, щоб, наприклад, зменшити кількість пластику, не достатньо лише організувати роздільний збір відходів. У всіх європейських країнах вже багато років діє розширена відповідальність виробника. Це та модель, яка повинна бути запроваджена на території України", - зазначив замміністра.
Нагадаємо, раніше Стрілець заявив, що оновлене законодавство про управління відходами відкриє кордони для інвесторів. Закон не оновлювали понад 20 років.
Як писало РБК-Україна, у 2019 році Кабінет міністрів пропонував Верховній раді створити окреме відомство з управління відходами.