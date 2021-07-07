В Украине может появиться разбавленный сжиженный газ, - эксперт

Как отмечают в организации, железнодорожные партии ББФ были поставлены с Мозырского НПЗ на нефтегазосберегающий комплекс "БРСМ" в с. Переяславское (Киевская область).

Бутан-бутиленовая фракция - побочный продукт установки каталитического крекинга, полученный в процессе остановки Мозырского НПЗ, с содержанием около 50% бутиленов.

Традиционный способ применения ББФ - повышение октанового числа бензинов и в качестве сырья для производства синтетического каучука.

В Украине основной сферой применения этого сырья является смешение с товарным сжиженным газом с целью снижения его себестоимости и повышения прибыли от продаж.

В то же время побочным эффектом такого смешения является потеря качества газа из-за высокой коррозионности ББФ и повышенного показателя неиспаряющегося остатка.

"Ни одна украинская сеть АЗС не покупает ББФ, который в случае с Мозырским НПЗ является отходом нефтеперерабатывающего производства. В Переяславском, куда БРСМ транспортирует это сырье, технологически есть возможность его добавления как в сжиженный газ, так и в бензин. В обоих случаях это приведет к резкому ухудшению качества продукта", - считает специалист группы Артем Куюн.

Аналогичное мнение высказал также аудитор по сертификации нефтепродуктов ОС "Серт АСУ" Александр Лютый.

"Бутан-бутиленовая фракция не является товарным продуктом, это сырье для получения других нефтехимических продуктов путем сложной переработки. От товарного автогаза его отличает повышенное содержание углеводородов С5 и выше, а также содержание диеновых углеводородов, поэтому остаток после испарения будет сильно превышать норму", - говорит Лютый.

По словам технических специалистов, использование ББФ в качестве автогаза может нанести серьезный вред топливной системе транспортного средства.

"Будут страдать редукторы, газовые фильтры и форсунки. Неиспаряемый остаток после нагревания газа в редукторе выпадает в осадок в виде маслянистой жидкости, что негативно сказывается на точности работы газовых форсунок, блокирует работу клапанов в редукторе и снижает пропускную способность газовых фильтров", - отметил технический директор сети СТО Profigas Евгений Устименко.