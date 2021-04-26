В Украине появился регламент йодной профилактики в случае радиационной аварии

Главный санврач отметил, трагедия на Чернобыльской АЭС 35 лет назад и коронавирус сегодня показывают важность готовности к катаклизмам.

"При радиационной аварии на ядерных установках может происходить выброс радиоактивных веществ в окружающую природную среду и значительных количеств радиоактивных изотопов йода. Для того чтобы уменьшить или предотвратить радиационное облучение щитовидной железы при таких авариях Министерство здравоохранения разработало Регламент по проведению йодной профилактики в случае возникновения радиационной аварии. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения (№408) был 16 апреля 2021 года зарегистрирован в Министерстве юстиции", - сообщил Ляшко.

Он пояснил, что йодная профилактика относится к срочным мерам, направленным на предотвращение негативного влияния ранней фазы радиационной аварии. Она заключается в приеме препаратов стабильного йода в течение первых 6 часов после поглощения радиоактивных изотопов йода щитовидной железой.

По словам Ляшко, регламент объясняет, почему йод нужно применять именно в течение 6 часов, когда снижается эффективность йодной профилактики, какой именно механизм защиты работает и в чем он заключается, а также объясняет, как обеспечить доступность к препаратам стабильного йода.