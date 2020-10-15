В Украине появилась возможность отправить посылку бесконтактно

Фоть: поштомат Meest (пресс-служба)

Услуга доступна благодаря почтоматам нового образца, которые появились недавно

Группа компаний Meest расширила сеть собственных почтоматов, а также ввела новый для Украины сервис. Теперь посылку можно отправить бесконтактно, с помощью мобильного приложения и почтомата.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Без очередей, дополнительных контактов с сотрудниками почтово-логистических компаний и в любое удобное время. Сейчас в Украине эта услуга доступна только через сеть почтоматов Meest", - отмечают в компании.

Чтобы отправить отправки бесконтактно, нужно создать его онлайн, заполнив необходимые параметры в мобильном приложения.

После этого надо выбрать почтомат, вложить в него посылку и выполнить еще несколько простых шагов, которые предложит система. Оплатить услуги по доставке через приложение смогут и получатель, и, по желанию, отправитель.

Получение посылок через почтомат также осуществляется с использованием приложения.

Для этого нужно выбрать в его меню посылку, которую необходимо забрать, и оплатить ее там же или в ближайшем терминале самообслуживания по номеру отправления. Затем просканировать QR-код, чтобы открыть ящик почтомата, и получить отправление.

По словам президента глобальной группы компаний Meest Ростислава Кисиля, современный почтовый сервис должен быть именно таким - быстрым, безопасным и выгодным.

"Я считаю, что в 2020 году и отправка, и получение посылок не должны занимать более пяти минут. К тому же, бесконтактные сервисы становятся все популярнее, а внедрение новейших ИТ-технологий и оптимизация процедур оформления и оплаты посылок, вполне позволяют нам уложиться в этот срок", - заявил Ростислав Кисиль.

В компании добавляют, что для удобства пользователей большинство бесконтактных почтоматов работают круглосуточно, остальные - до 22:00-23:00.

Почтоматы расположены в популярных торговых и развлекательных сетях, на заправках, в аптеках. Среди них "Эпицентр", "Экомаркет", "КРУГ", "Спортлайф", "Копейка", "Сокровищница", "ОККО", "Подорожник" и другие.

Напомним, Meest - глобальная группа компаний, которая с 1989 года оказывает почтово-логистические услуги в более 20 странах мира, среди которых.

Основные направления деятельности компании - международные почтово-логистические и финансовые услуги для компаний и физических лиц.