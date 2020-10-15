ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине появилась возможность отправить посылку бесконтактно

Киев, Четверг 15 октября 2020 13:48
В Украине появилась возможность отправить посылку бесконтактно
Фоть: поштомат Meest (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Услуга доступна благодаря почтоматам нового образца, которые появились недавно

Группа компаний Meest расширила сеть собственных почтоматов, а также ввела новый для Украины сервис. Теперь посылку можно отправить бесконтактно, с помощью мобильного приложения и почтомата.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Без очередей, дополнительных контактов с сотрудниками почтово-логистических компаний и в любое удобное время. Сейчас в Украине эта услуга доступна только через сеть почтоматов Meest", - отмечают в компании.

Чтобы отправить отправки бесконтактно, нужно создать его онлайн, заполнив необходимые параметры в мобильном приложения.

После этого надо выбрать почтомат, вложить в него посылку и выполнить еще несколько простых шагов, которые предложит система. Оплатить услуги по доставке через приложение смогут и получатель, и, по желанию, отправитель.

Получение посылок через почтомат также осуществляется с использованием приложения.

Для этого нужно выбрать в его меню посылку, которую необходимо забрать, и оплатить ее там же или в ближайшем терминале самообслуживания по номеру отправления. Затем просканировать QR-код, чтобы открыть ящик почтомата, и получить отправление.

В Украине появилась возможность отправить посылку бесконтактно

По словам президента глобальной группы компаний Meest Ростислава Кисиля, современный почтовый сервис должен быть именно таким - быстрым, безопасным и выгодным.

"Я считаю, что в 2020 году и отправка, и получение посылок не должны занимать более пяти минут. К тому же, бесконтактные сервисы становятся все популярнее, а внедрение новейших ИТ-технологий и оптимизация процедур оформления и оплаты посылок, вполне позволяют нам уложиться в этот срок", - заявил Ростислав Кисиль.

В компании добавляют, что для удобства пользователей большинство бесконтактных почтоматов работают круглосуточно, остальные - до 22:00-23:00.

Почтоматы расположены в популярных торговых и развлекательных сетях, на заправках, в аптеках. Среди них "Эпицентр", "Экомаркет", "КРУГ", "Спортлайф", "Копейка", "Сокровищница", "ОККО", "Подорожник" и другие.

Напомним, Meest - глобальная группа компаний, которая с 1989 года оказывает почтово-логистические услуги в более 20 странах мира, среди которых.

Основные направления деятельности компании - международные почтово-логистические и финансовые услуги для компаний и физических лиц.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество почтадоставка

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь