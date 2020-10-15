В Україні з'явилась можливість відправити посилку безконтактно

Фоть: поштомат Meest (прес-служба)

Послуга доступна завдяки поштоматам нового зразку, які з'явились нещодавно

Група компаній Meest розширила мережу власних поштоматів, а також запровадила новий для України сервіс. Відтепер посилку можна відправити безконтактно, лише за допомогою мобільного додатка та поштомата.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Без черг, додаткових контактів зі співробітниками поштово-логістичних компаній, у будь-який зручний час за лічені хвилини. Зараз в Україні ця послуга доступна тільки через мережу поштоматів Meest", - зазначають в компанії.

Щоб надіслати відправлення безконтактно, потрібно створити його онлайн, заповнивши необхідні параметри в мобільному додатку.

Після цього треба вибрати поштомат, вкласти до нього посилку та виконати ще кілька простих кроків, які запропонує система. Сплатити послуги з доставки через додаток зможуть і отримувач, і, за бажанням, відправник.

Отримання посилок через поштомат також здійснюється з використанням додатку.

Для цього потрібно вибрати в його меню посилку, яку необхідно забрати, і оплатити її там же або в найближчому терміналі самообслуговування за номером відправлення. Потім просканувати QR-код, щоб відкрити скриньку поштомату й отримати відправлення.

За словами президента глобальної групи компаній Meest Ростислава Кісіля, сучасний поштовий сервіс має бути саме таким - швидким, безпечним та вигідним.

"Я вважаю, що у 2020 році відправлення посилок, як і отримання, не має займати в людини більше, ніж п’ять хвилин. До того ж безконтактні сервіси стають у світі дедалі популярнішими. А впровадження новітніх ІТ-технологій та оптимізація процедур оформлення й оплати відправлень цілком дозволяють нам вкластися в цей термін", - заявив Ростислав Кісіль.

В компанії додають, що для зручності користувачів більшість безконтактних поштоматів працюють цілодобово, решта - до 22:00-23:00.

Поштомати розташовані в популярних торгових та розважальних мережах, на заправках, в аптеках. Серед них "Епіцентр", "Екомаркет", "КОЛО", "Спортлайф", "Копійка", "Скарбниця", "ОККО", "Подорожник" та інші.

Нагадаємо, Meest - глобальна група компаній, яка з 1989 року надає поштово-логістичні послуги в понад 20 країнах світу.

Основні напрями діяльності компанії - міжнародні поштово-логістичні та фінансові послуги для компаній і фізичних осіб.