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В Украине появилась стратегия информационной безопасности для противодействия России

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию информационной безопасности Украины. Среди ее задач противодействие информационной агрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

В документе указывается, что информационная политика России - это угроза для Украины и других демократических государств, ведь Россия направляет свои информационные операции на ключевые демократические институции, в частности, выборы.

Одним из действенных методов ответа на дезинформационную активность России называют санкции и эффективный механизм мониторинга и ответственности за их нарушение.

Документ также определяет стратегические цели и направления обеспечения информационной безопасности Украины. Таких целей в документе семь:

  1. Противодействие дезинформации и информационным операциям России.
  2. Обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждение украинской гражданской идентичности.
  3. Повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности общества.
  4. Обеспечение соблюдения прав человека на сбор, хранение, использование и распространение информации, свободу выражения своих взглядов и убеждений, защиту личной жизни, доступ к объективной и достоверной информации, а также обеспечение защиты прав журналистов.
  5. Информационная реинтеграция граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и прилегающих к ним территориях Украины.
  6. Создание эффективной системы стратегических коммуникаций.
  7. Развитие информационного общества и уровня культуры диалога.

От реализации Стратегии информационной безопасности ожидают следующие результаты:

  • защищенное информационное пространство Украины;
  • эффективное функционирование системы стратегических коммуникаций;
  • осуществление эффективного противодействия распространению незаконного контента;
  • обеспечение устойчивого процесса информационной реинтеграции граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, и распространение украинского телерадиовещания на территориях Украины, прилегающих к временно оккупированным территориям;
  • существенное повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности населения;
  • соблюдение конституционных прав человека на свободное выражение своих взглядов и убеждений, защиту частной жизни;
  • обеспечение защиты прав журналистов;
  • формирование украинской гражданской идентичности.
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Владимир ЗеленскийУкраина