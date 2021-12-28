В Украине появилась стратегия информационной безопасности для противодействия России

В документе указывается, что информационная политика России - это угроза для Украины и других демократических государств, ведь Россия направляет свои информационные операции на ключевые демократические институции, в частности, выборы.
Одним из действенных методов ответа на дезинформационную активность России называют санкции и эффективный механизм мониторинга и ответственности за их нарушение.
Документ также определяет стратегические цели и направления обеспечения информационной безопасности Украины. Таких целей в документе семь:
Противодействие дезинформации и информационным операциям России.
Обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждение украинской гражданской идентичности.
Повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности общества.
Обеспечение соблюдения прав человека на сбор, хранение, использование и распространение информации, свободу выражения своих взглядов и убеждений, защиту личной жизни, доступ к объективной и достоверной информации, а также обеспечение защиты прав журналистов.
Информационная реинтеграция граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и прилегающих к ним территориях Украины.
Создание эффективной системы стратегических коммуникаций.
Развитие информационного общества и уровня культуры диалога.
От реализации Стратегии информационной безопасности ожидают следующие результаты:
защищенное информационное пространство Украины;
эффективное функционирование системы стратегических коммуникаций;
обеспечение устойчивого процесса информационной реинтеграции граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, и распространение украинского телерадиовещания на территориях Украины, прилегающих к временно оккупированным территориям;
существенное повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности населения;
соблюдение конституционных прав человека на свободное выражение своих взглядов и убеждений, защиту частной жизни;