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В Украине построят 1400 км концессионных дорог: обнародованы направления

Суббота 30 января 2021 11:06
В Украине построят 1400 км концессионных дорог: обнародованы направления
Фото: Владислав Криклий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2021 году в Украине планируют объявить конкурсы по первым проектам на привлечение частных инвесторов в дорожный сектор. Планируется построить 1400 км дорог.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

На первом этапе программы будут отремонтированы следующие участки:

  • Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18).
  • Борисполь-Полтава (М-03).
  • Херсон-Николаев (М-14).
  • Киев-Житомир-Ровно (М-06).
  • Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19).
  • Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11)

По словам министра, ожидаемый объем первоначальных инвестиций по каждому из проектов составляет 200-350 млн долларов. Они также предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20 и более лет.

"Эти дорог не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку в течение 20-30 лет. Если дорога не будет содержаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, что определяется договором", - добавил Криклий.

В Украине построят 1400 км концессионных дорог: обнародованы направления

Напомним, 20 января Кабинет министров поддержал законопроект, который предусматривает привлечение частных инвесторов на рынок украинских автодорог. Проект предлагает соответствующие изменения в Бюджетный кодекс.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2020 года Кабинет министров установил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии. Стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен.

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