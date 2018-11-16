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В Украине построят 13 кардиоцентров в 2019 году, - Кабмин

Новости » Общество    16.11.2018 - 14:03
В Украине построят 13 кардиоцентров в 2019 году, - Кабмин
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com)

За последние несколько лет в Украине создано 26 кардиоцентров

В следующем году в Украине будет создано 13 новых кардиоцентров. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Twitter.

Он отметил, что за последние несколько лет уже было создано 26 кардиоцентров.

В Украине построят 13 кардиоцентров в 2019 году, - Кабмин

"В следующем году мы продолжим создавать кардиоцентры. Наше правительство дало возможность создать 26 таких центров. В 2019 планируем обеспечить создание еще 13 кардиоцентров - всего 40 за три года", - сообщил глава Кабинета министров.

Напомним, в апреле в Украину доставили высококачественные стент-системы, производимые в США и Европе. Отмечалось, что очередную партию бесплатных стентов уже передали в регионы, их будут устанавливать украинцам с инфарктом миокарда.

Как писало РБК-Украина, в марте прошлого года Гройсман анонсировал строительство 13 кардиоцентров национальной детской больницы "Охматдет" до конца года.

Подчеркнем также, в ходе заседания комитета ВР по вопросам здравоохранения член Счетной палаты Василий Невидомый заявил, что от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают более 426 тысяч украинцев. "В развитых странах мира количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается, а в Украине - стремительно растет. Такие заболевания обусловливают почти треть причин инвалидности и составляют 67% в структуре смертности граждан страны", - отмечал он.

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