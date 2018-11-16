В Украине построят 13 кардиоцентров в 2019 году, - Кабмин

Фото: Владимир Гройсман (facebook.com)

За последние несколько лет в Украине создано 26 кардиоцентров

В следующем году в Украине будет создано 13 новых кардиоцентров. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Twitter.

Он отметил, что за последние несколько лет уже было создано 26 кардиоцентров.

"В следующем году мы продолжим создавать кардиоцентры. Наше правительство дало возможность создать 26 таких центров. В 2019 планируем обеспечить создание еще 13 кардиоцентров - всего 40 за три года", - сообщил глава Кабинета министров.

Напомним, в апреле в Украину доставили высококачественные стент-системы, производимые в США и Европе. Отмечалось, что очередную партию бесплатных стентов уже передали в регионы, их будут устанавливать украинцам с инфарктом миокарда.

Как писало РБК-Украина, в марте прошлого года Гройсман анонсировал строительство 13 кардиоцентров национальной детской больницы "Охматдет" до конца года.

Подчеркнем также, в ходе заседания комитета ВР по вопросам здравоохранения член Счетной палаты Василий Невидомый заявил, что от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают более 426 тысяч украинцев. "В развитых странах мира количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается, а в Украине - стремительно растет. Такие заболевания обусловливают почти треть причин инвалидности и составляют 67% в структуре смертности граждан страны", - отмечал он.