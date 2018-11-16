В Україні побудують 13 кардіоцентрів у 2019 році, - Кабмін

Фото: Володимир Гройсман (facebook.com)

За останні кілька років в Україні створено 26 кардіоцентрів

У наступному році в Україні буде створено 13 нових кардіоцентрів. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Twitter.

Він зазначив, що за останні кілька років вже було створено 26 кардіоцентрів.

"Наступного року ми продовжимо створювати кардіоцентри. Наш уряд дав можливість створити 26 таких центрів. У 2019 плануємо забезпечити створення ще 13 кардіоцентрів - загалом 40 за три роки", - поінформував глава Кабінету міністрів.

Нагадаємо, у квітні в Україну доставили високоякісні стент-системи, вироблені в США і Європі. Зазначалося, що чергову партію безкоштовних стентів уже передали в регіони, їх будуть встановлювати українцям з інфарктом міокарда.

Як писало РБК-Україна, у березні минулого року Гройсман анонсував будівництво 13 кардіоцентрів національної дитячої лікарні "Охматдит" до кінця року.

Підкреслимо також, у ході засідання комітету ВР з питань охорони здоров'я член Рахункової палати Василь Невідомий заявив, що від серцево-судинних захворювань щорічно помирають понад 426 тисяч українців. "У розвинених країнах світу кількість смертей від серцево-судинних захворювань зменшується, а в Україні - стрімко зростає. Такі захворювання зумовлюють майже третину причин інвалідності та складають 67% в структурі смертності громадян країни", - зазначав він.