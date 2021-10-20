В Украине пока нет циркуляции вирусов гриппа

Сообщается, что с 11 по 17 октября 2021 в Украине ОРВИ, включая COVID-19, заболели 238 493 человека, из них 42,1% - дети в возрасте до 17 лет.

"Циркуляции вирусов гриппа не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 630,9 на 100 000 населения, что соответствует среднему уровню интенсивности эпидемического процесса. Низкий уровень активности сохраняется в Киевской, Полтавской, Винницкой, Закарпатской и Львовской областях и Киеве.

В Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях показатели заболеваемости ОРВИ соответствуют среднему уровню интенсивности эпидемического процесса.

В Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Волынской, Черкасской, Тернопольской и Херсонской областях превышение эпидемического порога свидетельствует о высоком уровне, а в Донецкой области наблюдается очень высокий уровень интенсивности эпидемического процесса.