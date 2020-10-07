В Украине пока не рассматривается вопрос о втором локдауне

В Украине пока не рассматривают возможность введения второго локдауна. При этом правительство продолжает готовиться к дальнейшему росту заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Снова под замок. Грозит ли украинцам жесткий карантин".

По словам источника издания в правительстве, сейчас планируют и в дальнейшем использовать возможности адаптивного карантина.

"Вопрос о локдауне не поднимается. Пример показывают западные области, где начала стабилизироваться ситуация, и волна смещается в центр и на восток", - сказал источник, приведя в пример Тернополь, в котором после введения ограничений "красной" зоны удалось снизить заболеваемость с 615 до 464 человек.

Другой источник утверждает, что введение жесткого карантина возможно, однако лишь после выборов.

"До выборов его все равно просаботируют", - сказал в разговоре с РБК-Украина собеседник в руководстве "Слуги народа".

В то же время в Офисе президента заявили, что перспективы локдауна не связаны с выборами, а соответствующее решение может быть принято исходя из статистики.

"Это (локдаун, - ред.) возможно только при реально катастрофической ситуации и при тотальной заполненности больниц. Это крайний сценарий", - сказал собеседник.

Он добавил, что ключевым фактором будет заполняемость мест в больницах - если она превысит 85%, придется идти на крайние меры.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в стране нет надобности вводить локдаун, однако есть смысл усилить карантинные ограничения.

При этом РБК-Украина писало, что Минздрав будет инициировать возвращение к более строгому карантину, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.