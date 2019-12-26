В Украине похолодало до -10

Погода в Украине, а именно в Карпатах, ухудшилась, температура воздуха упала до -10. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что на горе Поп Иван Черногорский облачно.

Синоптики Украинского Гидрометцентра также рассказали прогноз погоды на следующие четыре дня.

Прогноз на 27 декабря

Завтра в большинстве областей снег с дождем. В частности, на западе Украины. Там температура воздуха днем составит +2+4, ночью ожидается такая же. На севере и в центре страны температура воздуха днем составит тоже +2+4, так же и ночью.

В восточных областях небольшие дожди, но без снега. Днем температура воздуха днем составит +4+6, а ночью +2+4. Так же и на юге страны.

По прогнозу синоптиков, в Киеве 27 декабря дождь со снегом. Температура воздуха днем составит +2+4, так же и ночью.

Прогноз на 28 декабря

В п'всю пятницу Украину накроет снег. Только в Закарпатской и южных областях возможен дождь со снегом. На западе температура воздуха днем составит 0-2, ночью так же. В северных и центральных областях температура воздуха днем составит 0-2, ночью -1+1.

На востоке страны днем 0+2 и ночью так же. В южных областях остается "плюсовая температура", днем +2+4, а ночью 0+2. В Киеве 28 декабря будет идти сильный снег. Днем 0-2, так же и ночью.

Прогноз на 29 декабря

В субботу в Украине будет идти снег, но не такой сильный. На западе температура воздуха днем составит -1-3, ночью -4-6. В южных и восточных областях днем 0+2, ночью -1+1.

В центральный и северных областях похолодает до -3. Ночью ожидается -3-6. Также синоптики отмечают, что в Киеве в субботу будет идти снег. Температура воздуха днем составит -1-3, а ночью -3-5.

Прогноз на 30 декабря

В воскресенье в Украине солнечная погода, но морозно. На западе температура воздуха днем составит -1-3, а ночью -4-6. На юге страны днем 0+2, а ночью -1-3.

В восточных и центральных областях днем -1-3, а ночью -2-8. На севере страны днем -2-4, а ночью -5-7. В столице в воскресенье температура воздуха ночью упадет до -6-8, днем будет -1-3.

Напомним, синоптики Украинского Гидрометцентра предупреждали, что сегодня на западе Украины, а также в Карпатах ожидается снег.