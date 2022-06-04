В Украине погибли четыре иностранных добровольца

Во время боевых действий погибли четыре бойца Интернационального легиона территориальной обороны. Они защищали Украину на добровольных началах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу легиона.

Добровольцы были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.

"Мы хотим почтить память собратьев - Рональда Вогелара, Майкла О'Нила, Бьерна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио. Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и высшую жертву... Их мужество и память о них всегда будут вдохновлять нас", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на конец мая, по подсчетам грузинских СМИ, в Украине погибли 11 добровольцев из Грузии.