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В Украине из-за подъема уровня воды ожидаются подтопления

Новости » Общество    18.05.2019 - 13:22
В Украине из-за подъема уровня воды ожидаются подтопления
Иллюстративное фото (zk.dsns.gov.ua)

С 19 по 21 мая возможно повышение уровня рек до 0,8 метра

В Житомирской и Ровненской области по данным Укргидрометцентра с 19 по 21 мая 2019 прогнозируется поднятие уровня воды в реках, что может привести к затоплению территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что вследствие значительных дождей прогнозируется рост на реках бассейна Припяти на 0,2 - 0,8 над уровнями 18 мая 2019 года. На реке Льва возможно дальнейшее частичное затопление домов в ряде сел Рокитнянского района Ровенской области.

Также на реке Уборть в Емильчинском районе Житомирской области возможно достижение отметок подтопления приусадебных участков и хозяйственных сооружений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ивано-Франковской области затоплены сотни домов. В результате интенсивных дождей из берегов вышла река Павловка, что привело к подтоплению около 300 дворов с жилыми домами в Ямницы. Спасатели эвакуировали четырех человек, жертв и пострадавших нет, на утро 16 мая остаются подтопленными 126 домов, но ситуация стабилизировалась, уровень воды постепенно спадает.

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