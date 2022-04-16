ru ua
Сб, 16 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украине после победы понадобится свой план Маршалла, - Ахметов

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 20:18
Украине после победы понадобится свой план Маршалла, - Ахметов Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Украине после победы в войне против России понадобится свой аналог плана Маршалла для восстановления экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий бизнесмена для Reuters.

"Нам однозначно потребуется беспрецедентная международная программа восстановления - План Маршала для Украины. Уверен, что после победы нашей страны в этой войне, мы все вместе восстановим свободную, европейскую, демократичную и успешную Украину", - сообщил Ринат Ахметов.

По его мнению, SCM как крупнейший частный украинский инвестор сыграет ключевую роль в послевоенном восстановлении страны. "Я уверен, что в послевоенном восстановлении Украины SCM как самый большой частный бизнес страны будет играть ключевую роль", - добавил Ахметов.

Своей целью бизнесмен видит восстановление разрушенного российскими оккупантами украинского города Мариуполь и его металлургических предприятий.

"Моя цель - вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь, как и раньше конкурировала на мировых рынках", - подытожил бизнесмен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов Вторжение России в Украину
NEWS
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев