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В Украине планируют создать сеть надежных бомбоубежищ

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Среда 15 июня 2022 17:55
В Украине планируют создать сеть надежных бомбоубежищ Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Планирование и строительство новостроек в Украине станет возможным только при наличии надежных и современных бомбоубежищ для защиты населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк, комментируя решение комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовать ВР принять законопроект №7398.

По ее словам, в градостроительной документации на региональном и местном уровнях должен содержаться раздел об инженерно-технических мерах гражданской защиты. При его отсутствии - утверждение документации запрещено.

"К тому же, застройщику могут отказать в принятии объекта в эксплуатацию, если в проекте на строительство дома не предусмотрено укрытие. Важно, что помещения для защиты населения должны быть построены на принципах безбарьерности и доступности для маломобильных групп и лиц с инвалидностью", - отметила одна из инициаторов документа.

Кроме того, планируется, что ответственными за содержание и финансирование бомбоубежища будут как балансодержатели, так и его владельцы и пользователи. То есть, содержание будет путем их собственных средств.

В отношении аренды помещений для защиты населения коммунальной и государственной собственности, то они будут возможны, но при определенных условиях.

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