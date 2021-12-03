В Украине планируют расширить перечень стран, куда можно путешествовать по ID-карте
В Украине работают над расширением перечня стран, куда граждане смогут поехать по ID-карте. Кроме того, планируется ввести возможность одновременного получения этой карты и загранпаспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского во время вручения 7-миллионного паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки, что транслировали в Facebook.
"Сегодня по ID-карте гражданина Украины уже можно въехать в несколько стран мира - это, в частности, Грузия и Турция. И мы ведем переговоры с тем, чтобы расширить перечень этих стран, в которые можно будет въезжать по ID-картам", - заявил министр.
Он также добавил, что в МВД работают также над тем, чтобы можно было одновременно получать паспорт гражданина Украины ID-картой и заграничный паспорт гражданина Украины.
"Нас ждет много перспектив впереди, мы работаем в этом плане с Миграционной службой, с Министерством цифровой трансформации, и я вижу уже сегодня, что наш ID-паспорт становится ценной частью жизни любого украинца", - отметил Монастырский.
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что крымчане могут получить ID-паспорта в ЦПАУ на пунктах пропуска. Речь идет о пунктах пропуска "Каланчак" и "Чонгар".