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В Украине планируют расширить перечень стран, куда можно путешествовать по ID-карте

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Украина, Пятница 03 декабря 2021 14:31
В Украине планируют расширить перечень стран, куда можно путешествовать по ID-карте Фото: украинцы смогут путешествовать в больше стран по ID-карте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Украине работают над расширением перечня стран, куда граждане смогут поехать по ID-карте. Кроме того, планируется ввести возможность одновременного получения этой карты и загранпаспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского во время вручения 7-миллионного паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки, что транслировали в Facebook.

"Сегодня по ID-карте гражданина Украины уже можно въехать в несколько стран мира - это, в частности, Грузия и Турция. И мы ведем переговоры с тем, чтобы расширить перечень этих стран, в которые можно будет въезжать по ID-картам", - заявил министр.

Он также добавил, что в МВД работают также над тем, чтобы можно было одновременно получать паспорт гражданина Украины ID-картой и заграничный паспорт гражданина Украины.

"Нас ждет много перспектив впереди, мы работаем в этом плане с Миграционной службой, с Министерством цифровой трансформации, и я вижу уже сегодня, что наш ID-паспорт становится ценной частью жизни любого украинца", - отметил Монастырский.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что крымчане могут получить ID-паспорта в ЦПАУ на пунктах пропуска. Речь идет о пунктах пропуска "Каланчак" и "Чонгар".

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