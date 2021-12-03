В Україні планують розширити перелік країн, куди можна подорожувати за ID-карткою

В Україні працюють над розширенням переліку країн, куди громадяни зможуть поїхати за ID-карткою. Крім того, планується ввести можливість одночасного отримання цієї картки та закордонного паспорта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського під час вручення 7-мільйонного паспорта громадянина України у формі ID-картки, що транслювали у Facebook .

"Сьогодні за ID-картою громадянина України вже можна в'їхати до кількох країн світу - це, зокрема, Грузія та Туреччина. І ми ведемо переговори для того, щоб розширити перелік цих країн, в які можна буде в'їжджати за ID-картками", - заявив міністр.

Він також додав, що у МВС працюють також над тим, щоб можна було одночасно отримувати паспорт громадянина України ID-карткою та закордонний паспорт громадянина України.

"Нас чекає багато перспектив попереду, ми працюємо у цьому плані з Міграційною службою, з Міністерством цифрової трансформації, і я бачу вже сьогодні, що наш ID-паспорт стає цінною частиною життя будь-якого українця", - наголосив Монастирський.