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Украине передали председательство в ГУАМ

Новости » Политика    07.12.2018 - 06:44
Украине передали председательство в ГУАМ
Фото: флаг Украины (из открытых источников)

В Милане состоялось заседание стран ГУАМ

Украине передали председательство в Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы по итогам заседания.

"Убежден, что традиция, которая существует в рамках ГУАМ, работать на основе консенсуса даст возможность государствам-членам Организации продолжить плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, как на региональном, так и на международном уровне", – указано в заявлении.

Так, министр пожелал успеха украинским коллегам, выразив уверенность, что ГУАМ будет укреплять сотрудничество в интересах стран-членов и их граждан.

Добавим, организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ с участием Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы была основана в 1997 году. С 1999 по 2005 в организацию также входил Узбекистан, и тогда она называлась ГУУАМ. Но это объединение так и не стало постоянно активной международной организацией, пережив несколько всплесков активности и периодов застоя.

Напомним, ранее Владимир Гройсман заявлял, что экономическое сотрудничество среди стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) создаст десятки тысяч новых рабочих мест.

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