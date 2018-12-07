Україні передали головування в ГУАМ

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У Мілані відбулося засідання країн ГУАМ

Україні передали головування в Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови за підсумками засідання.

"Переконаний, що традиція, яка існує в рамках ГУАМ, працювати на основі консенсусу дась змогу державам-членам Організації продовжити плідну та взаємовигідну співпрацю, як на регіональному, так і на міжнародному рівні", – зазначено у заяві.

Так, міністр побажав успіху українським колегам, висловивши впевненість, що ГУАМ буде зміцнювати співробітництво на користь країн-членів та їх громадян.

Додамо, організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ із участю Грузії, України, Азербайджану і Молдови була заснована 1997 року. Із 1999 по 2005-й до організації також входив Узбекистан, і тоді вона звалася ГУУАМ. Але це об’єднання так і не стало постійно активною міжнародною організацією, переживши кілька сплесків активності і періодів застою.

Нагадаємо, раніше Володимир Гройсман заявляв, що економічне співробітництво серед країн ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) створить десятки тисяч нових робочих місць.