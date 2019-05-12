В Украине ожидаются дожди и грозы

Погода в Украине 12 мая 2019 будет дождливой практически по всей стране, местами ожидаются грозы, температура воздуха днем будет достигать +23. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины пройдут дожди с грозами, днем от +20 до +23, ночью от +8 до +10. В центральных регионах также ожидаются дожди с грозами, днем от +18 до +20, ночью от +8 до +11. На юге днем от +17 до +22, ночью от +8 до +10. В Крыму днем от +19 до +21, ночью от +9 до +11.

На западе Украины облачно с проясненям, днем от +19 до +22, ночью от +6 до +9. В северных районах дожди и грозы, днем от +20 до +22, ночью от +8 до +10.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 12 мая ожидается дожди, днем от +19 до +21, ночью от +8 до +10, ветер юго-западный, 3-8 м/сек.