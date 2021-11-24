В Украине ожидается резкий рост "серого" импорта на рынке электроники

Эксперты подчеркнули, что рынок электроники в пандемию растет. Причем больше всего в этот период пользуются спросом компьютеры и ноутбуки.

"Это связано с переходом на удаленную работу. Также росли товары для дома, мелкая бытовая техника, пылесосы", - объяснила причины роста покупательского спроса именно в этом сегменте консультант GfK Татьяна Сытник.

По ее словам, из-за рыночной ситуации и ограничения движения через границу часть "серого" импорта уменьшилась. Если в 2019 году "серый" импорт составлял 23% (около 20 млрд грн), то в 2020 году - этот показатель снизился до 16% (18 млрд грн).

"Хотя есть категории, которые являются антилидерами по части "серого" импорта - аксессуары и фототехника", - добавила Сытник.

Причем объем "серого" импорта уменьшился, но не за счет действий власти, а за счет COVID-19. Консультант GfK уточнила, что все причины уменьшения "серого" импорта больше ситуативные и временные.

"Поэтому остаются очень сильные опасения, что из-за не решения проблемы слабого контроля со стороны госорганов в случае роста спроса произойдет возобновление части "серого" импорта и возвращение ее на уровень, например, 2019 года", - подчеркнула Сытник.

В свою очередь, руководитель юридического департамента ООО "Самсунг Электроникс Украина Компани" Евгений Школа подтвердил, что тенденция уменьшения "серого" импорта действительно происходит, но есть перекос в сторону увеличения премиальных товаров.

"Если говорить о наиболее массовом канале сбыта неофициальных товаров - это интернет, то мы надеемся, что государство обратит внимание на это, потому что рынок достаточно высокий - 18 млрд грн, это большие деньги. Во-вторых, это использование методов рыночного надзора ко всем игрокам рынка. Если будет определенное регулирование деятельности интернет-магазинов, все игроки будут идентифицированы, соответственно рыночный надзор может больше обеспечить проверку и соответствие товаров условиям технических регламентов", - констатировал он.

Генеральный директор Ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники" София Арасланова напомнила, что компания Apple открыла официальное представительство в Украине и завезла новую модель 13 iPhone в размере партии более 7 млн долларов.

"Возможно, это была реакция на временное сужение объемов "серого" рынка. Конечно же, безусловно, пандемия оказала влияние на рынок в целом и в отдельности на схемы завоза нелегального импорта в Украину", - уточнила она

Арасланова добавила, что на внутреннем рынке беспрепятственно реализуются товары импортного производства. И для того, чтобы снизить объемы товарной контрабанды, нужно понимать весь путь, который проходит этот товар от границы до конечного потребителя. И, по ее словам, тогда становится понятным, что возможность сбыта таких товаров, стимулирует их ввоз.

"54% считают одной из причин тенизации рынка легкость сбыта "серого" импорта внутри страны, и еще 56% - возможность зарабатывать повышенную маржу за счет неуплаты налогов, - сказала София Арасланова. - Наш рынок надеется, что важные и эффективные нормы, оцененные рынком, не будут отсрочены и не будут отменены в ближайшее время. В частности - программные РРО, которые поддерживают 70% рынка, 100% штраф за невыдачу фискального чека в нашей отрасли, где он обязателен с 2017 года, обязательство указывать торговую марку при декларировании техники на таможне и полноценная реформа таможни. И мы надеемся, что изменения на нашем рынке произойдут именно благодаря усилиям власти и мы не будем подвержены просто ситуативному влиянию ограничений и каких-то сложностей в торговле".

Участники рынка ожидают полномасштабную реформу таможенных органов и контроль сбыта товаров внутри страны. Среди инициатив борьбы с серым импортом больше поддерживают инициативы по расширению использования РРО и фискализации.

Все эксперты сошлись во мнении, что если государство не предпримет реальные шаги по контролю за "серым" импортом, то после выхода из пандемических условий неминуемо случится взрывной рост нелегального импорта.