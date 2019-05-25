В Украине ожидается повышение уровней воды на водоемах

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что по данным УкрГидрометцентра ожидается повышение уровней воды до 0,8 метра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что 25 и 26 мая на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской области ожидается повышение уровня воды от 0,1 до 0,6 метра над уровнями 24 мая 2019 с последующим затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий.

"Сохраняется возможность превышения отметок затопления приречных населенных пунктов, зданий, хозобъектов в Сокальском районе Львовской области", - отметили в ГСЧС.

Также с 25 по 27 мая на реках бассейна Припяти возможно повышение уровня воды от 0,2 до 0,8 метра над уровнями 24 мая с возможным подтоплением сельскохозяйственных сооружений. Также возможно достижение отметки затопления дорог местного значения, хозяйственных объектов в селах Любешивского, Маневицкого района Волынской области, а также в Сарненском районе Ровенской области.

В верховьях горных притоков Днестра и на малых водотоках Львовской и Ивано-Франковской области ожидается подъем уровней воды до 0,7 метра.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в западных областях Украины в результате подтоплений, вызванных сильными дождями, повреждены несколько десятков домов и разрушено городов местного значения на Закарпатье. По состоянию на 7:00 24 мая остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйство, 1 тыс. 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждено 15 мостовых переходов и разрушен один мост через реку Латорица в сек. Котельница Воловецкого района.