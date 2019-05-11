В Украине ожидается повышение уровней воды на водоемах

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

С 11 по 13 мая возможен дальнейший рост уровня воды до 0,5 метров

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что по данным Укргидрометцентра ожидается продолжение подъема уровней воды в водоемах из-за значительных дождей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что с 11 по 13 мая ожидается продолжение дальнейшего роста уровней воды на 0,1 - 0,5 метров в бассейнах рек Западного Буга, Припяти, а также малых рек Киевской и Житомирской областей.

Также возможно затопление заводей с возможным выходом воды на отдельных участках рек в пределах Львовской, Волынской и Житомирской областей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на выходных в Украине ожидают дожди с грозами. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 11-12 мая в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, а температура воздуха повысится, и дожди могут в теплой атмосфере сопровождаться грозами.

Напомним, что в Ивано-Франковской области затопило жилые дома. Спасатели откачали воду в селах Ямница и Старый Лисец Тисменицкого района, в Косово, урочище Демьянов лаз и в селе, а также в Калуше и поселке Богородчаны.