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В Украине отремонтировали корабль-разведчик. Он уже в месте базирования

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Украина, Воскресенье 13 февраля 2022 09:51
В Украине отремонтировали корабль-разведчик. Он уже в месте базирования Фото: корабль-разведчик "Переяслав" отремонтировали (armyinform.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине завершили ремонт малого разведывательного корабля "Переяслав". Его ремонтом занималось предприятие из состава государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"На днях государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод" завершило ремонтные работы на малом разведывательном корабле Военно-морских сил ВС Украины "Переяслав", - рассказали в ГУР.

Корабль уже совершил переход из акватории ремонтного предприятия и прибыл к месту постоянного базирования.

Малое гидрографическое судно с заводским номером 701, которое в будущем стало кораблем-разведчиком "Переяслав", было спущено на воду 30 ноября 1986 года. В 1995 году Черноморский флот СССР передал корабль в состав ВМС Украины. 1 декабря 1995 года на судне подняли украинский военно-морской флаг.

В 1997 году корабль получил название "Переяслав" и бортовой номер U512. Корабль базируется в военном порту города Очаков.

Напомним, в этом году Украина должна получить не менее 10 американских патрульных катеров типа Mark VI.

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ВМС Украины Укроборонпром
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