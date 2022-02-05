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В Украине отменят призыв в армию: все что известно

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины, который, в частности, предполагает отмену военного призыва в армию с 2024 года. Для этого он поручил Кабмину разработать соответствующие законопроекты.

Что известно об отмене призыва с 2024 года, в материале РБК-Украина.

1 февраля на сайте Офиса президента опубликовали указ президента, который постановляет правительству обеспечить подготовку и внести на рассмотрение парламентом законопроект о "внедрении интенсивной модели системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года".

То у властей в планах отменить военный призыв.

Что будет вместо призыва

Как объяснил министр обороны Украины Алексей Резников, в стране планируют полностью заменить военный призыв на кратковременную интенсивную подготовку.

Министерство подготовило видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв.

Причины отмены военного призыва

Идея указа Зеленского, как отметил глава МОУ, заключается в том, что в течение 4 лет в спокойном плановом режиме перейти к формированию профессиональной армии.

"Это даст нам возможность отказаться от срочного призыва, от краткосрочных контрактов и сделать службу в ВСУ привлекательной, интересной профессией", - считает Резников.

Вооруженные силы Украины

В Министерстве обороны Украины рассказали, что ВСУ состоят из трех категорий:

  1. Самая маленькая - это призыв. Люди, которые по старой традиции могут быть приглашены в центры комплектации и полтора года нести службу. Их сегодня 10% от численности ВСУ (261 тысяча).
  2. Контрактники - парни и девушки, которые заключают контракт от 8 месяцев до 3 лет.
  3. Те, кто несут службу более 10 лет.

Что еще в указе Зеленского об обороноспособности Украины

  • увеличение денежного обеспечения военных на уровне не ниже трех минимальных заработных плат;
  • разработка концепций жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей;
  • численность Вооруженных сил Украины увеличится на 100 тысяч человек за следующие 3 года;
  • срок службы контрактников будет увеличен;
  • будет создано 20 бригад;
  • предусмотрен переход к профессиональной армии.
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Министерство обороны УкраиныПризыв в армию