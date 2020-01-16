В Украине открыли дело о возможной слежке за Йованович

Министерство внутренних дел Украины заявило об открытии уголовного дела о возможном незаконном сборе информации о бывшем после США Мари Йованович. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, за Йованович могли незаконно следить и вмешиваться в работу ее электронных гаджетов.

"Как известно комитет Палаты представителей США по разведке опубликовал информацию о том, что во время каденции в Украине посла США Мари Йованович за ней якобы осуществлялось незаконное слежение и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказу граждан США", - заявил заместитель директора департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Украины Денис Ленец.

По его словам, Украина не хочет вмешиваться во внутренние дела США, но будет открыто дело по факту "нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства".

Ранее сообщалось, что связанный с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани американский бизнесмен Лев Парнас знал о слежке за послом США в Украине Мари Йованович. Речь идет о переписке помощника Джулиани в мессенджере WhatsApp в марте 2019 года с неким Робертом Хайдом.