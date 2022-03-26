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В Украине остались запасы экспортного зерна на 7,5 млрд долларов, - Минагрополитики

Новина українською →
Украина, Суббота 26 марта 2022 09:49
В Украине остались запасы экспортного зерна на 7,5 млрд долларов, - Минагрополитики Фото: запасы зерна на экспорт в Украине достигают 7,5 млрд долларов (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

На сегодня в Украине существуют большие запасы зерна, которые были предусмотрены на экспорт. В денежном эквиваленте это составляет около 7,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал новоназначенный министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

"Вопросы, которые беспокоят всех - посевная, а также не менее важная задача - налаживание логистики экспорта зерна. Потому что это очень большие объемы", - заявил он.

В то же время, как напомнил министр, работа украинских портов ограничена из-за войны.

"Порты ограничили. Раньше мы в месяц вывозили 4-5 млн тонн сельскохозяйственной продукции, зерна, продуктов переработки через порты. Сейчас-всего несколько тысяч тонн через западные границы. Очень важно это наладить. Очевидно, отняв те запасы, которые нужны стране", - сказал Сольский.

Ведь, по его словам, эти средства от экспорта нужны аграриям для оплаты аренды, на зарплаты и посевную.

"Поэтому это основная работа, которая ведется Министерством, аграрным комитетом и на которой все сосредоточены", - рассказал министр.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Министерство аграрной политики
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