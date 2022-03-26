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В Україні залишилися запаси експортного зерна на 7,5 млрд доларів, - Мінагрополітики

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Україна, Субота 26 березня 2022 09:49
В Україні залишилися запаси експортного зерна на 7,5 млрд доларів, - Мінагрополітики Фото: Запаси зерна на експорт в Україні сягають 7,5 млрд доларів (УНІАН)
Автор: Олександр Білоус

На сьогодні в Україні існують великі запаси зерна, які були передбачені на експорт. У грошовому еквіваленті це складає близько 7,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив новопризначений міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

"Питання, які турбують всіх - посівна, а також не менш важливе завдання - налагодження логістики експорту зерна. Тому що це дуже великі об’єми", - заявив він.

У той же час, як нагадав міністр, робота українських портів обмежена через війну.

"Порти обмежили. Раніше ми в місяць вивозили 4-5 млн тонн сільськогосподарської продукції, зерна, продуктів переробки через порти. Зараз - лише декілька тисяч тонн через західні кордони. Дуже важливо це налагодити. Очевидно, відмінусувавши ті запаси, які потрібні країні", - сказав Сольський.

Адже, за його словами, ці кошти від експорту потрібні аграріям для оплати оренди, на зарплати та посівну.

"Тому це основна робота, яка ведеться міністерством, аграрним комітетом і на якій всі зосереджені", - розповів міністр.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Міністерство аграрної політики
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