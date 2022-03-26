В Україні залишилися запаси експортного зерна на 7,5 млрд доларів, - Мінагрополітики
На сьогодні в Україні існують великі запаси зерна, які були передбачені на експорт. У грошовому еквіваленті це складає близько 7,5 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив новопризначений міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
"Питання, які турбують всіх - посівна, а також не менш важливе завдання - налагодження логістики експорту зерна. Тому що це дуже великі об’єми", - заявив він.
У той же час, як нагадав міністр, робота українських портів обмежена через війну.
"Порти обмежили. Раніше ми в місяць вивозили 4-5 млн тонн сільськогосподарської продукції, зерна, продуктів переробки через порти. Зараз - лише декілька тисяч тонн через західні кордони. Дуже важливо це налагодити. Очевидно, відмінусувавши ті запаси, які потрібні країні", - сказав Сольський.
Адже, за його словами, ці кошти від експорту потрібні аграріям для оплати оренди, на зарплати та посівну.
"Тому це основна робота, яка ведеться міністерством, аграрним комітетом і на якій всі зосереджені", - розповів міністр.
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