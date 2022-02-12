В Украине около 2000 американцев. Часть из них остается, несмотря на призыв Госдепа

По словам чиновника, власти США, в соответствии с демократическими принципами, не отслеживают, сколько американцев находятся в данный момент времени в той или иной стране мира.

"Две тысячи американцев за последние дни сообщили нам, что они находятся в Украине", - рассказал он.

По словам представителя Госдепа, часть из этих двух тысяч американцев уже покинула Украину, и посольство предоставило им необходимую помощь в этом, в то же время, часть граждан США сообщила посольству, что они решили остаться в Украине.

Как подчеркнул, чиновник Госдепа, несмотря на то, что решивших остаться американцев в посольстве призывали еще раз подумать над своим решением, они решили остаться, и власти США с уважением относятся к такому выбору, для которого может быть много причин.

В Госдепе также отметили, что организованная эвакуация американцев из Украины не планируется.