UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине около 10 тысяч правоохранителей будут охранять порядок в новогоднюю ночь

Автор: Дмитрий Кузнецов

В новогоднюю ночь порядок в Украине будет охранять около 10 тысяч правоохранителей. Среди их задач - предотвращение хулиганских действий и нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Порядок во время массовых мероприятий будет обеспечивать около 10 тысяч правоохранителей, из них две тысячи - военнослужащие Национальной гвардии Украины", - заявил в ходе совещания глава Нацполиции Игорь Клименко.

Он добавил, что работа правоохранителей в новогоднюю ночь будет направлена на предупреждение хулиганских действий, предотвращение нарушений правил дорожного движения и травмирования украинцев при запуске салютных установок и петард в общественных местах.

"Очень много автомобилей, многие семьи едут на отдых, к родным. Должны обеспечить безопасность и оказывать помощь, особенно учитывая сегодняшние погодные условия", - добавил Клименко.

По словам главы Нацполиции, праздничные мероприятия запланированы как минимум в 500 населенных пунктах. На этом фоне правоохранители планируют наладить взаимодействие с органами местного самоуправления по планированию мер безопасности.

Напомним, полиция усилит в Украине контроль на дорогах на период новогодних праздников. Патрули, в частности, будут выявлять пьяных водителей и сопровождать группы детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныНовый год