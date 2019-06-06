В Украине одну из авиакомпаний лишили права на перелеты

В Украине авиакомпанию Yanair временно лишили права на перелеты из-за ненадлежащего уровня безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную авиационную службы.

Сообщается, что по результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании Yanair выявлено ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов.

В связи с этим Госавиаслужба приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании Yanair с 03:00 7 июня.

Указано, что сертификат авиакомпании может быть восстановлен после устранения недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, которая будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

Напомним, в Украине с марта 2019 года вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. Согласно новым правилам, одним из основным нововведений документа стал отказ от обязательной бесплатной нормы багажа. Фактически, Госавиаслужба узаконила сложившееся статус-кво, когда авиакомпании продавали билеты из Украины по безбагажным тарифам.