Семерак подчеркнул, что такая ситуация наносит вред и гражданам, и бизнесу

В Украине нет ни одного предприятия по утилизации агрохимикатов. Об этом сегодня в ходе конференции "Новая политика управления отходами - путь к циклической экономике", которая посвящена внедрению Национальной стратегии управления отходами до 2030 года сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает корреспондент РБК-Украина.

"К сожалению, в Украине нет ни одного предприятия, которое может осуществить надлежащую утилизацию пестицидов, агрохимикатов", - сказал министр.

Семерак подчеркнул, что такая ситуация наносит вред и гражданам, и бизнесу.

"От этого страдают граждане, от этого страдает бизнес и большой агросектор, который зависим от агрохимикатов", - добавил министр.

Напомним, ранее сегодня Семерак сообщил, что в Украине 99% свалок не соответствуют современным экологическим требованиям.