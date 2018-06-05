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Интервью

В Украине нет ни одного предприятия по утилизации агрохимикатов

НовостиПолитика    05.06.2018 - 14:41
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

Семерак подчеркнул, что такая ситуация наносит вред и гражданам, и бизнесу

В Украине нет ни одного предприятия по утилизации агрохимикатов. Об этом сегодня в ходе конференции "Новая политика управления отходами - путь к циклической экономике", которая посвящена внедрению Национальной стратегии управления отходами до 2030 года сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает корреспондент РБК-Украина.

"К сожалению, в Украине нет ни одного предприятия, которое может осуществить надлежащую утилизацию пестицидов, агрохимикатов", - сказал министр. 

Семерак подчеркнул, что такая ситуация наносит вред и гражданам, и бизнесу. 

"От этого страдают граждане, от этого страдает бизнес и большой агросектор, который зависим от агрохимикатов", - добавил министр.

Напомним, ранее сегодня Семерак сообщил, что в Украине 99% свалок не соответствуют современным экологическим требованиям.

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Теги публикации: Минэкологии, отходы, Остап Семерак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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