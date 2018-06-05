Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Україні немає жодного підприємства з утилізації агрохімікатів

НовиниПолітика    05.06.2018 - 14:41
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

Семерак підкреслив, що така ситуація завдає шкоди і громадянам, і бізнесу

В Україні немає жодного підприємства з утилізації агрохімікатів. Про це сьогодні в ході конференції "Нова політика управління відходами - шлях до циклічної економіки", яка присвячена впровадженню Національної стратегії управління відходами до 2030 року повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, передає кореспондент РБК-Україна.

"На жаль, в Україні немає жодного підприємства, яке може здійснити належну утилізацію пестицидів, агрохімікатів", - сказав міністр.

Семерак підкреслив, що така ситуація завдає шкоди і громадянам, і бізнесу.

"Від цього страждають громадяни, від цього страждає бізнес і великий агросектор, який залежний від агрохімікатів", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше сьогодні Семерак повідомив, що в Україні 99% сміттєзвалищ не відповідають сучасним екологічним вимогам.

В Україні немає жодного підприємства з утилізації та переробки батарейок Мінекології планує восени презентувати законопроект про відходи
Теги публікації: Минэкологии, отходы, Остап Семерак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top