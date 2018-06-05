Семерак підкреслив, що така ситуація завдає шкоди і громадянам, і бізнесу

В Україні немає жодного підприємства з утилізації агрохімікатів. Про це сьогодні в ході конференції "Нова політика управління відходами - шлях до циклічної економіки", яка присвячена впровадженню Національної стратегії управління відходами до 2030 року повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, передає кореспондент РБК-Україна.

"На жаль, в Україні немає жодного підприємства, яке може здійснити належну утилізацію пестицидів, агрохімікатів", - сказав міністр.

Семерак підкреслив, що така ситуація завдає шкоди і громадянам, і бізнесу.

"Від цього страждають громадяни, від цього страждає бізнес і великий агросектор, який залежний від агрохімікатів", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше сьогодні Семерак повідомив, що в Україні 99% сміттєзвалищ не відповідають сучасним екологічним вимогам.