В Украине одного из главарей батальона "Восток" заочно приговорили к 10 годам заключения

Он "отслужил" там от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона, а затем - первого заместителя начальника штаба полка.

Боевик непосредственно участвовал в боевых действиях против ВСУ вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки.

Во время отсутствия командира полка боевик выполнял его обязанности и лично руководил незаконным вооруженным формированием и, по показаниям свидетелей, отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле.

Он был неоднократно награжден оккупационной администрацией, сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ.

Фото: в Черновцах заочно осудили одного из главарей группировки "Восток"(СБУ)

Суд признал боевика виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, он объявлен в розыск.