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В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет сильный ветер и снегопад

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Киев, Среда 19 января 2022 15:03
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет сильный ветер и снегопад Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. 20 января в страну возвращается сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение ГСЧС.

Сегодня утром и днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Днем в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели. (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в центральных областях температура воздуха опустится до -13 градусов мороза ночью.

Напомним, синоптики предупредили, что в Украину идет антициклон Dieter. Сегодня будет спокойная погода, то есть без сильного ветра, но похолодает.

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